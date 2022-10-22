«Реймс» хочет, чтобы Дюмон стал их следующим тренером

«Реймс» назвал наставника «Генгама» Стефана Дюмона одним из основных кандидатов на замену Оскару Гарсии. Об этом сообщает L’Équipe.

После ухода Гарсии на прошлой неделе президент клуба Жан-Пьер Кейо подготовил список потенциальных кандидатов, но ведущее имя в шорт-листе, по-видимому, принадлежит Дюмону, у которого заключён контракт с «Генгамом» до 2024 года.

«Реймс» не вступал в официальный контакт с «Генгамом» по поводу достижения соглашения о тренере, но ожидается, что установление первого контакта будет лишь вопросом времени. Тем не менее, ещё предстоит увидеть, как вовлечённые стороны придут к соглашению в нынешних обстоятельствах. Между тем, Уилл Стилл пока продолжит исполнять обязанности главного тренера команды.