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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» предложил Ольмета первый профессиональный контракт

22 Октября 2022 • 02:02 Комментировать
Лилль
...
Монако
1 2.40 X 3.65 2 2.75
23.10 21:45

Футбольный клуб «Монако» предложил 17-летнему голкиперу своей академии и молодёжной сборной Франции Лисандрю Ольмета первый профессиональный контракт. Об этом сообщает GFFN.

К игроку также проявляли внимание неназванные клубы из Испании и Англии. Интерес к молодому игроку объясняется феноменальной игрой вратаря во время чемпионата Европы по футболу 2022 года среди юношей до 17 лет.

Сообщается, что на текущий момент Ольмета еще не присоединился к первой команде «Монако», хотя и несколько раз участвовал в тренировках основных игроков. Юному голкиперу ещё только предстоит попасть в заявку на матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Чемпионат Франции Лисандрю Ольмета
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ЛИЛЛЬ МОНАКО
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