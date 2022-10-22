«Монако» предложил Ольмета первый профессиональный контракт

Футбольный клуб «Монако» предложил 17-летнему голкиперу своей академии и молодёжной сборной Франции Лисандрю Ольмета первый профессиональный контракт. Об этом сообщает GFFN.

К игроку также проявляли внимание неназванные клубы из Испании и Англии. Интерес к молодому игроку объясняется феноменальной игрой вратаря во время чемпионата Европы по футболу 2022 года среди юношей до 17 лет.

Сообщается, что на текущий момент Ольмета еще не присоединился к первой команде «Монако», хотя и несколько раз участвовал в тренировках основных игроков. Юному голкиперу ещё только предстоит попасть в заявку на матч.