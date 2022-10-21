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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси: «Личная жизнь выше спортивной»

21 Октября 2022 • 16:31 Комментировать (1)

Футболист «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси сказал несколько слов на тему своей личной жизни.

«Я всегда говорил, что иметь возможность заниматься любимым делом – это здорово. Но за всем этим есть человек, его личная жизнь. И она выше спортивной.

Для меня моя семья всегда была фундаментом. Моя жена знает меня наизусть. Иногда я очень раздражён, но жена пытается отвлечь меня от мыслей о матчах, о результатах. Она умеет выбрать нужный момент», - сказал Месси в интервью DirecTV.

В сезоне 2022/2023 Лионель Месси провёл 14 матчей. В них аргентинец забил восемь голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Октября 2022 в 16:49
Учись, Геша... Ну, или на кошках пока тренируйся... Хе-хе-хе...
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