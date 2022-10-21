​Месси: «Иногда хочется, чтобы мне снова было 25 лет»

Нападающий «ПСЖ» и аргентинской сборной Лионель Месси высказался о своей жизни.

«Я стараюсь проводить много времени со своими детьми, я отвожу их в школу. Утром я тренируюсь, а затем у меня очень много времени. В современном футболе почти никто не устраивает заезды на базы. Мы собираемся в отеле в день игры или едем на игру в тот же день.

Иногда мне хочется, чтобы мне снова было 25 лет, и вся моя карьера снова была впереди», - высказался Месси в ходе интервью для DirecTV.

Лионелю Месси 35 лет. В следующем месяце он отправится со сборной Аргентины в Катар на чемпионат мира. Турнир стартует 20 ноября.