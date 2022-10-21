​Месси высказался о своём будущем

Звёздный нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси сказал несколько слов о своём будущем.

«Мне уже повезло, что в 35 лет я могу выступить на чемпионате мира. Я чувствую себя очень хорошо – и морально, и физически. Я чувствую себя лучше, чем в прошлом сезоне.

После чемпионата мира мы посмотрим, что может произойти на уровне моей карьеры. Всё будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать. Прежде всего, речь о физическом состоянии», - высказался Месси в интервью для DirecTV.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона 2022/2023. В нём есть опция продления ещё на год.