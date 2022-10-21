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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси высказался о своём будущем

21 Октября 2022 • 15:58 Комментировать (1)

Звёздный нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси сказал несколько слов о своём будущем.

«Мне уже повезло, что в 35 лет я могу выступить на чемпионате мира. Я чувствую себя очень хорошо – и морально, и физически. Я чувствую себя лучше, чем в прошлом сезоне.

После чемпионата мира мы посмотрим, что может произойти на уровне моей карьеры. Всё будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать. Прежде всего, речь о физическом состоянии», - высказался Месси в интервью для DirecTV.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона 2022/2023. В нём есть опция продления ещё на год.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Октября 2022 в 16:08
Хочешь долго играть - тренироваться надо с молодежью... Как Геша... А-ха-ха-ха...
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