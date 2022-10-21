Галтье объяснил успешную игру Неймара

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался об игре бразильского нападающего Неймара в нынешнем сезоне.

«Неймар показывает футбол высочайшего уровня. Он специально раньше приступил к предсезонной подготовке, чтобы подойти в оптимальных кондициях. Неймар даже не получает травм, и это очень хорошая новость для нас. Если у него не будет проблем, он продолжит играть на таком же уровне», - приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

В текущем сезоне бразильский голеадор провел 11 матчей в чемпионате Франции, записав на свой счет девять забитых мячей и семь результативных передач.