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Чемпионат Франции. Лига 1

Тудор – о Клоссе: «В мире мало таких игроков, как он, на его позиции»

21 Октября 2022 • 01:42 Комментировать
Марсель
...
Ланс
1 2.00 X 3.60 2 3.65
22.10 22:00

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор поделился мнением об игроке своей команды Жонатане Клоссе.

«Он очень быстро адаптировался. Он приспособился играть каждые три-четыре дня. Я могу сказать о нём только хорошее. В мире мало таких игроков, как он, на его позиции. Это привилегия, что он с нами. Он хороший парень, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе и хорошо проведёт чемпионат мира», - приводит слова специалиста GFFN.

Следующий матч «Марселю» предстоит провести на домашнем стадионе. Соперником команды станет «Ланс». Начало матча назначено на 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Чемпионат Франции Игор Тудор жонатан клосс
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МАРСЕЛЬ ЛАНС
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