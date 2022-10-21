Тудор – о Клоссе: «В мире мало таких игроков, как он, на его позиции»

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор поделился мнением об игроке своей команды Жонатане Клоссе.

«Он очень быстро адаптировался. Он приспособился играть каждые три-четыре дня. Я могу сказать о нём только хорошее. В мире мало таких игроков, как он, на его позиции. Это привилегия, что он с нами. Он хороший парень, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе и хорошо проведёт чемпионат мира», - приводит слова специалиста GFFN.

Следующий матч «Марселю» предстоит провести на домашнем стадионе. Соперником команды станет «Ланс». Начало матча назначено на 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.