Кандидат в президенты Бразилии: «Неймар боится, что я выиграю выборы»

Луис Игнасио Лупа да Силва, который является кандидатом на пост президента Бразилии, поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Неймаре.

«Он имеет право на свой голос, поэтому я совершенно не злюсь. Думаю, Неймар боится, что я могу выиграть выборы, ведь я знаю, что действующий президент Болсонару простил ему долг по подоходному налогу. Они заключили сделку», - цитирует кандидата AS.

В текущем сезоне 30-летний бразильский нападающий принял участие в 11 поединках Лиги 1, отметившись девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Кроме того, на его счету один гол в четырех играх Лиги чемпионов.