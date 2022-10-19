Якобс: «Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге»

Защитник сборной Сенегала и «Монако» Исмаил Якобс поделился впечатлениями от выступлений за клуб, принимающий участие в розыгрыше чемпионата Франции.

«Монако» — это клуб, который развивает таланты, а затем делает следующий шаг», - приводит слова футболиста Kicker.

На вопрос о возможном возвращении в Германию игрок ответил: «Этого нельзя исключать, это вариант. Также я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Ситуация может развиваться очень быстро, в обоих направлениях».

Сборная Сенегала начнёт свой путь на чемпионате мира – 2022 с матча против национальной команды Голландии, который состоится 21 ноября.