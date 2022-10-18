Легендарному Ги Ру исполнилось 84 года

Свой 84-й день рождения отпраздновал сегодня Ги Ру - футболист и тренер «Осера», который посвятил этому клубу практически всю жизнь. Ру поиграл в его составе в середине 50-х годов, в 1961 году стал тренером клуба, и оставался им вплоть до 2005 года! Были, правда, два небольших перерыва - с 1962 по 1964 года и в сезоне 2000\2001.

С его именем связаны все успехи «Осера», сперва он вывел команду в высшую лигу, это случилось в 1980 году, а затем сделал из нее коллектив, способный бороться за чемпионский титул, что и случилось в 1996 году, обеспечив «Осеру» выступления в Лиге чемпионов.

Также «Осер» четырежды выигрывал Кубок Франции, в том числе и в самый последний сезон при Ру - 2004\2005.