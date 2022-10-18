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Чемпионат Франции. Лига 1

Лучший бомбардир Лиги 1 намерен в ближайшее время перейти в топ-клуб

18 Октября 2022 • 20:16 Комментировать
Лилль
...
Монако
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23.10 21:45

Форвард французского «Лилля» Джонатан Дэвид надеется оказаться в одном из ведущих клубов Европы.

Канадец показал впечатляющую результативность в прошлом сезоне, отметившись 15 голами в чемпионате Франции, однако летом остался в «Лилле», несмотря на многочисленные слухи. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Дэвид не намерен задерживаться в текущем клубе дольше, чем до конца нынешней кампании. 22-летний нападающий планирует перебраться в ряды гранда европейского футбола. В числе претендентов на футболиста фигурирует мюнхенская «Бавария».

На сегодняшний день Джонатан Дэвид лидирует в списке бомбардиров Лиги 1 с девятью забитыми мячами наряду с нападающим «ПСЖ» Неймаром.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лилль Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2023
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ЛИЛЛЬ МОНАКО
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