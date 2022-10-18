На прошлой неделе СМИ активно обсуждали слухи о желании Килиана Мбаппе как можно скорее уйти из «ПСЖ». Впрочем, разговоры эти поутихли после комментариев самого форварда. После матча против «Марселя» Мбаппе сказал, что не просил клуб продать его в январе, и что у него нет никаких обид на руководителей.

Впрочем, слова Мбаппе были обманом. По данным L’Equipe, представители «ПСЖ» попросили футболиста дать комментарий такого рода для СМИ, чтобы снизить внимание к этой ситуации. На самом же деле Килиан думает о смене клубной прописки.

Напомним, что весной Килиан Мбаппе подписал с «ПСЖ» новый контракт – до конца сезона 2024/2025.