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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе освистали во время церемонии награждения «Золотого мяча»

18 Октября 2022 • 08:38 Комментировать

Звездный форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе столкнулся с негодованием публики в свой адрес во время церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоялась в Париже 17 октября.

Когда 23-летний нападающий выходил на красную дорожку, в его адрес был слышен недовольный свист со стороны присутствующих. Вероятно, это связано с недавними новостями о намерении Мбаппе покинуть «ПСЖ».

В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 14 поединках за парижский коллектив, записав на свой счет 12 забитых мячей и одну голевую передачу. Его трудовой договор с клубом рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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