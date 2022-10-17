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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе сделал 300 голевых действий в клубной карьере

17 Октября 2022 • 11:12 Комментировать

Центрфорвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отдал голевую передачу на бразильца Неймара во вчерашнем поединке чемпионата Франции против «Марселя» (1:0).

Как информирует Samba Foot, это результативное действие стало для 23-летнего француза 300-м в клубной карьере. В 291 поединке Килиан отметился 210 забитыми мячами и 90 голевыми передачами.

За парижский гранд Мбаппе выступает в 2017 года. До этого форвард играл за другой французский клуб – «Монако».

В текущем розыгрыше Лиги 1 нападающий принял участие в десяти поединках, отметившись восемью голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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