Мбаппе сделал 300 голевых действий в клубной карьере

Центрфорвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отдал голевую передачу на бразильца Неймара во вчерашнем поединке чемпионата Франции против «Марселя» (1:0).

Как информирует Samba Foot, это результативное действие стало для 23-летнего француза 300-м в клубной карьере. В 291 поединке Килиан отметился 210 забитыми мячами и 90 голевыми передачами.

За парижский гранд Мбаппе выступает в 2017 года. До этого форвард играл за другой французский клуб – «Монако».

В текущем розыгрыше Лиги 1 нападающий принял участие в десяти поединках, отметившись восемью голами и одной результативной передачей.