Неймар двумя словами прокомментировал победу «ПСЖ»

В центральном матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на домашнем стадионе победил «Марсель» со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил Неймар.
После завершения встречи бразильский нападающий двумя словами прокомментировал победу.
«Это Париж», - оставил сообщение 30-летний футболист в своих социальных сетях.
По итогам 11 туров чемпионата Франции парижский гранд лидирует в турнирной таблице с 3-очковым отрывом. Следующий матч подопечные Кристофа Галтье проведут на выезде против «Аяччо».
Неймар в текущем сезоне Лиги 1 отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.
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