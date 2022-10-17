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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар двумя словами прокомментировал победу «ПСЖ»

17 Октября 2022 • 08:45 Комментировать

В центральном матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на домашнем стадионе победил «Марсель» со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил Неймар.

После завершения встречи бразильский нападающий двумя словами прокомментировал победу.

«Это Париж», - оставил сообщение 30-летний футболист в своих социальных сетях.

По итогам 11 туров чемпионата Франции парижский гранд лидирует в турнирной таблице с 3-очковым отрывом. Следующий матч подопечные Кристофа Галтье проведут на выезде против «Аяччо».

Неймар в текущем сезоне Лиги 1 отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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