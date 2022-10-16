Ранее удаление помешало «Монако» обыграть «Клермон»

Побеждающий всех и вся «Монако» в воскресенье играл против «Клермона». Хозяева остались в меньшинстве на 17-й минуте после грубой игры со стороны Мохамеда Камара. Александр Головин вскоре поучаствовал в эпизоде с заработанным пенальти, Брель Эмболо не смог переиграть «с точки» голкипера, но был первым на добивании. Тут же Мухаммед Чам с рикошетом попал в штангу ворот «Монако». Гости отыгрались сразу после перерыва и также на добивании, результативный удар нанес Комнен Андрич. В оставшееся время «Клермон» мог забить не один мяч, но постоянно удары получались хоть немного, но неточными. Александр Головин провел на поле 60 минут.
1:1, «Монако» делит пятое место, «Клермон» - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Эмболо Брель31'
|53'Комнен Андрич (1:1)
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Кайо Энрике•Минамино Такуми21' (Дьятта Крепен (21') • 90'Камара Мохамед VII• 17'Фофана Юссуф•Головин Александр61' (Якобс Исмаил (61') • 87'Бен-Йеддер Виссам21' (Матазо Элио (21') •Эмболо Брель
Диао Мори•Сейду Алиду• 87'Ветеска Матеуш•Кофрие Максимилиано•Рашани Эльбасан• 48'Борхес Нето•Маньен Йоанн• 67'Хауи Саиф-Эдин• 63'Сарачевич Мухаммед-Чам•Киэ Грежон64' (Аллевина Джим (64') •Комнен Андрич74' (Доссу Жодель (74')
16 октября. Стадион "Луи II".
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