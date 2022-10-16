Ранее удаление помешало «Монако» обыграть «Клермон»

Побеждающий всех и вся «Монако» в воскресенье играл против «Клермона». Хозяева остались в меньшинстве на 17-й минуте после грубой игры со стороны Мохамеда Камара. Александр Головин вскоре поучаствовал в эпизоде с заработанным пенальти, Брель Эмболо не смог переиграть «с точки» голкипера, но был первым на добивании. Тут же Мухаммед Чам с рикошетом попал в штангу ворот «Монако». Гости отыгрались сразу после перерыва и также на добивании, результативный удар нанес Комнен Андрич. В оставшееся время «Клермон» мог забить не один мяч, но постоянно удары получались хоть немного, но неточными. Александр Головин провел на поле 60 минут.

1:1, «Монако» делит пятое место, «Клермон» - восьмой.