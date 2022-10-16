«Нант» установил рекорд чемпионата Франции

В матче одиннадцатого тура французского чемпионата Лиги 1 «Нант» крупно обыграл «Брест», забив четыре мяча и получив в свои ворота только один. При этом победа «канареек» получилась волевой - они пропустили первыми. Но затем, на 35-й минуте, Мойзес Симон реализовал пенальти, и всего лишь через 46 секунд Игнатиус Ганаго вывел свой клуб вперед.

Как выяснилось, два гола со столь малой разницей одна команда в чемпионате Франции еще не забивала ранее - «Нант» установил новый рекорд Лиги 1. В следующем, двенадцатом туре французского чемпионата Лиги 1 «Нант» сыграет в гостях с «Ниццей».