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Чемпионат Франции. Лига 1

«Нант» установил рекорд чемпионата Франции

16 Октября 2022 • 19:34 Комментировать
Нант
4:1
Брест
окончен

В матче одиннадцатого тура французского чемпионата Лиги 1 «Нант» крупно обыграл «Брест», забив четыре мяча и получив в свои ворота только один. При этом победа «канареек» получилась волевой - они пропустили первыми. Но затем, на 35-й минуте, Мойзес Симон реализовал пенальти, и всего лишь через 46 секунд Игнатиус Ганаго вывел свой клуб вперед.

Как выяснилось, два гола со столь малой разницей одна команда в чемпионате Франции еще не забивала ранее - «Нант» установил новый рекорд Лиги 1. В следующем, двенадцатом туре французского чемпионата Лиги 1 «Нант» сыграет в гостях с «Ниццей».

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Евро-Футбол.Ру,
Брест Нант Игнатиус Ганаго Мойзес Симон
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