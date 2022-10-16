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Чемпионат Франции. Лига 1

Роналдо: «Неймар столкнётся с большим давлением на ЧМ-2022»

16 Октября 2022 • 11:23 Комментировать

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо высказался о роли Неймара в составе национальной команды на грядущем чемпионате мира – 2022, который пройдет в Катаре.

«Неймар будет испытывать самое большое давление в команде. Безусловно, у Бразилии много звездных игроков, однако все внимание будет сфокусировано на выступлении Неймара. В этом сезоне он переживает очень успешный этап карьеры», - передает слова «Зубастика» издание Lequipe.

Напомним, что мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. На групповой стадии турнира Бразилия сыграет против сборных Камеруна, Сербии и Швейцарии.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Сборная Бразилии Неймар
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