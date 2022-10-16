«ПСЖ» может возглавить тренер, забраковавший Роналду

Французский инсайдер Доминик Северак рассказал, кто станет следующим тренером «ПСЖ». В эфире RTL журналист заявил, что наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим станет преемником Кристофа Галтье. При этом он не уточнил, когда стоит ожидать перестановку у руля парижского гранда.

Аморим связан трудовыми обязательствами со «Спортингом» до 2024 года. В его контракте с португальским клубом прописана клаузула в размере 30 миллионов евро.

В свою очередь Галтье занял пост главного тренера «ПСЖ» в июле текущего года. Трудовое соглашение 56-летнего наставника с французским клубом рассчитано до завершения сезона-2023/2024.

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