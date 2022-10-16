Дрогба заступился за Мбаппе

Легендарный центрфорвард Дидье Дрогба, выступавший за лондонский «Челси», поделился мнением о ситуации нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ». 23-летний француз конфликтует с руководством клуба и хочет сменить команду в ближайшем будущем.

«Килиан пребывает в поиске уважения. Не стоит забывать о его возрасте, он еще очень молод и будет допускать ошибки. Нужно быть снисходительными к нему. Мбаппе – лидер сборной Франции, который принес команде титул чемпиона мира. Думаю, всем нужно успокоиться», - передает слова ивуарийца Daily Post.

Контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 160 миллионов евро.