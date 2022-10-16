«Ланс» повторил лучший старт в своей истории

В одиннадцатом туре французского чемпионата «Ланс» с минимальным преимуществом обыграл «Монпелье», забив победный гол во второй половине встречи. Этот успех позволил «Лансу» временно выйти на третье место в турнирной таблице, причем у команды есть все шансы сохранить его как минимум еще на тур.

Сейчас на счету чемпиона Франции 1998 года двадцать четыре балла после одиннадцати сыгранных матчей - или, иными словами, лишь девять потерянных очков. Это повторение лучшего старта в истории выступления клуба во французском первенстве - столь же успешно команда начала чемпионат в сезоне 2001\2002, когда финишировала второй.



