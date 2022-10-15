​«Лорьян» не реализовал численный перевес в матче с «Реймсом», но догнал «ПСЖ»

В субботу вечером в одиннадцатом туре чемпионата Франции отношения выясняли «Лорьян» и «Реймс». 90 игровых минут командам не хватило для того, чтобы забить хотя бы раз. Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 0:0.

Стоит сказать, что «Лорьян» не сумел реализовать численный перевес – в большинстве хозяева отыграли почти весь второй тайм. Последние секунды «Реймс» и вовсе провёл вдевятером из-за второго удаления.

«Лорьян» набрал одно очко и догнал на вершине турнирной таблицы Лиги 1 «ПСЖ». Лео Месси и компания сыграют в воскресенье против «Марселя».