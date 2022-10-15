​«Лорьян» не реализовал численный перевес в матче с «Реймсом», но догнал «ПСЖ»

В субботу вечером в одиннадцатом туре чемпионата Франции отношения выясняли «Лорьян» и «Реймс». 90 игровых минут командам не хватило для того, чтобы забить хотя бы раз. Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 0:0.
Стоит сказать, что «Лорьян» не сумел реализовать численный перевес – в большинстве хозяева отыграли почти весь второй тайм. Последние секунды «Реймс» и вовсе провёл вдевятером из-за второго удаления.
«Лорьян» набрал одно очко и догнал на вершине турнирной таблицы Лиги 1 «ПСЖ». Лео Месси и компания сыграют в воскресенье против «Марселя».
Протокол игры
Мвого Ивон•Ле Бри Тео•Лапорт Жульен•Тальби Монтассар•Ле Гофф Венсан•Буасгар Кентен68' (Диарра Стефан (68') •Ле Фе Энцо•Уттара Данго•Понсо Жульен• 22'Катлайн Йоанн68' (Грбич Адриан (68') •Моффи Теремас25' (Коне Ибраима (25')
Диуф Йеванн•Гравильон Эндрю•Агбаду Эммануэль• 13'Абдельамид Юнис•Флипс Алексис55' (Ван Берген Митчелл (55') •Локо Банзузи•Манетси Маршал45' (Думбия Камори (45') •Матусива Азор•Лопи Дион 45'• 46'Балогун Фоларин•Зенели Арбер87' (Мбюкю Натанаэль (87')
15 октября. Стадион "Стад де Мустуар".
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