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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Лорьян» не реализовал численный перевес в матче с «Реймсом», но догнал «ПСЖ»

15 Октября 2022 • 19:57 Комментировать
Лорьян
0:0
Реймс
окончен

В субботу вечером в одиннадцатом туре чемпионата Франции отношения выясняли «Лорьян» и «Реймс». 90 игровых минут командам не хватило для того, чтобы забить хотя бы раз. Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 0:0.

Стоит сказать, что «Лорьян» не сумел реализовать численный перевес – в большинстве хозяева отыграли почти весь второй тайм. Последние секунды «Реймс» и вовсе провёл вдевятером из-за второго удаления.

«Лорьян» набрал одно очко и догнал на вершине турнирной таблицы Лиги 1 «ПСЖ». Лео Месси и компания сыграют в воскресенье против «Марселя».

Протокол игры  
Лорьян0:0Реймс
Мвого ИвонЛе Бри ТеоЛапорт ЖульенТальби МонтассарЛе Гофф ВенсанБуасгар Кентен 68' (Диарра Стефан ( 68') Ле Фе ЭнцоУттара ДангоПонсо Жульен  22'Катлайн Йоанн 68' (Грбич Адриан ( 68') Моффи Теремас 25' (Коне Ибраима ( 25')
Запасные: Меите БамоМанноне ВитоМатсима КрисленСилва ИгорЙонгва ДарлинИнносент Бонке
Диуф ЙеваннГравильон ЭндрюАгбаду Эммануэль  13'Абдельамид ЮнисФлипс Алексис 55' (Ван Берген Митчелл ( 55') Локо БанзузиМанетси Маршал 45' (Думбия Камори ( 45') Матусива АзорЛопи Дион  45'  46'Балогун ФоларинЗенели Арбер 87' (Мбюкю Натанаэль ( 87')
Запасные: Адлен МартинДиаките ИбрахимПенц ПатрикДе Смет ТибоКёберле СамюэльХольм Ноа
15 октября. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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