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Чемпионат Франции. Лига 1

​Названы игроки, которых «ПСЖ» обещал купить Мбаппе слухи

14 Октября 2022 • 19:24 Комментировать

На днях в СМИ просочилась информация о желании Килиана Мбаппе уйти из «ПСЖ». Сообщалось, что форвард разочарован тем, что клуб нарушил некоторые свои обещания, данные в процессе переговоров о продлении контракта.

Как сообщает Get French Football News, ссылаясь на журналиста Ромена Молину, «ПСЖ» обещал Килиану Мбаппе подписать защитника Милана Шкриньяра, полузащитника Бернарду Силву и нападающего Роберта Левандовски. Впрочем, никто из этой тройки в Париж не переехал.

Поскольку «ПСЖ» не подписал Роберта Левандовски, на острие атаки приходится играть Килиану Мбаппе, хотя он хочет более свободной роли на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Роберт Левандовски Бернарду Силва Килиан Мбаппе Милан Шкриньяр
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