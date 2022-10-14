На днях в СМИ просочилась информация о желании Килиана Мбаппе уйти из «ПСЖ». Сообщалось, что форвард разочарован тем, что клуб нарушил некоторые свои обещания, данные в процессе переговоров о продлении контракта.

Как сообщает Get French Football News, ссылаясь на журналиста Ромена Молину, «ПСЖ» обещал Килиану Мбаппе подписать защитника Милана Шкриньяра, полузащитника Бернарду Силву и нападающего Роберта Левандовски. Впрочем, никто из этой тройки в Париж не переехал.

Поскольку «ПСЖ» не подписал Роберта Левандовски, на острие атаки приходится играть Килиану Мбаппе, хотя он хочет более свободной роли на поле.