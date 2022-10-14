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Чемпионат Франции. Лига 1

Четыре игрока «ПСЖ» недовольны поведением Мбаппе

14 Октября 2022 • 07:56 Комментировать

В «ПСЖ» продолжается конфликт между нападающим Килианом Мбаппе и другими. Как сообщает Lequipe, у 23-летнего форварда возникли разногласия с несколькими игроками команды.

Некоторые футболисты недовольны поведением одноклубника и уже не рады, что тот подписал новый трудовой договор. По данным источника, разлад у Мбаппе произошел с Ашрафом Хакими, Норди Мукиэле, Уго Экитике и Преснелем Кимпембе.

Ранее сообщалось, что Килиан может покинуть парижский гранд в ближайшее трансферное окно. Главными претендентами на игрока считаются «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Преснел Кимпембе Уго Экитике Норди Мукиэле
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