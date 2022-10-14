Мбаппе принял решение о карьере в «ПСЖ»

Звездный нападающий Килиан Мбаппе принял решение уйти из «ПСЖ» в ближайшем будущем. Об этом рапортует Lequipe.

23-летний игрок сильно разочарован тем, что подписал новое трудовое соглашение с французским грандом. Мбаппе не устраивают невыполненные обещания, а также работа главного тренера команды Кристофа Галтье.

Среди вариантов продолжения карьеры Килиана называются мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». Срок действующего контракта форварда с «ПСЖ» истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне на счету нападающего 12 забитых мячей в 13 поединках во всех турнирах.

«Ливерпуль» готовит грандиозное предложение по трансферу Мбаппе