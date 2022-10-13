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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» выступил с заявлением после слухов о создании клубом «армии фейковых аккаунтов»

13 Октября 2022 • 18:32 Комментировать

В последние дни СМИ активно обсуждают ситуацию Килиана Мбаппе в «ПСЖ». Проскакивала информация о том, что клуб использовал «армию фейковых аккаунтов» и с её помощью решал разные задачи в информационном пространстве, в том числе плохо влиял на репутацию Мбаппе.

«ПСЖ» категорически опровергает обвинения Mediapart. «ПСЖ» - международный бренд, который активно сотрудничает с агентствами социальных сетей, чтобы продвигать клуб и его представителей. Мы никогда не заключали договора, чтобы причинять кому-либо вред», - говорится в заявлении парижан.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в зимнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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