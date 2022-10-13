​Мбаппе может разорвать контракт с «ПСЖ» при одном условии – юрист

Килиан Мбаппе хочет сменить «ПСЖ» на другой клуб в зимнее трансферное окно. Поговаривают, что нападающий чувствует себя преданным в стане парижского клуба.

В среду в СМИ просочилась информация о том, что «ПСЖ» прибегнул помощи посредника и добился создания «армии фейковых аккаунтов» в социальных сетях. Сообщалось, что Мбаппе тоже страдал от действий этой самой «армии». Впрочем, близкие к клубу источники информацию отрицают.

Между тем, журналисты RMC Sport обратились к спортивному юристу. Тот сказал, что если информация о нанесении ущерба репутации Мбаппе клубом через фейковые аккаунты подтвердится, то футболист сможет разорвать контракт.

«Каждая из сторон в рамках договора имеет обязательство лояльности. Оно требует, чтобы работник и работодатель выполняли свои обязательства справедливо и без причинения вреда друг другу», - сказал юрист.