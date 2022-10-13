Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе может разорвать контракт с «ПСЖ» при одном условии – юрист

13 Октября 2022 • 16:44 Комментировать (1)

Килиан Мбаппе хочет сменить «ПСЖ» на другой клуб в зимнее трансферное окно. Поговаривают, что нападающий чувствует себя преданным в стане парижского клуба.

В среду в СМИ просочилась информация о том, что «ПСЖ» прибегнул помощи посредника и добился создания «армии фейковых аккаунтов» в социальных сетях. Сообщалось, что Мбаппе тоже страдал от действий этой самой «армии». Впрочем, близкие к клубу источники информацию отрицают.

Между тем, журналисты RMC Sport обратились к спортивному юристу. Тот сказал, что если информация о нанесении ущерба репутации Мбаппе клубом через фейковые аккаунты подтвердится, то футболист сможет разорвать контракт.

«Каждая из сторон в рамках договора имеет обязательство лояльности. Оно требует, чтобы работник и работодатель выполняли свои обязательства справедливо и без причинения вреда друг другу», - сказал юрист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Barsoed
13 Октября 2022 в 17:38
Мозги надо было иметь черепашке! Реал это надолго, мог и в Реале требовать улучшенный контракт, а теперь мечется
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
15:34 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе никогда не был близок к переходу в «Арсенал»
14:50 · Франция. Лига 1
​В «ПСЖ» рассказали о сложном характере Мбаппе
13:03 · Франция. Лига 1
Каррагер: «В Мбаппе слишком много эгоизма и желания властвовать»
11:45 · Франция. Лига 1
Мбаппе посетит церемонию вручения «Золотого мяча» при одном условии 1
10:16 · Франция. Лига 1
Мать Мбаппе: «Горжусь тем, каким человеком стал Килиан»
04:51 · Франция. Лига 1
В Марселе «опустили» Мбаппе
02:38 · Голландия. Эредивизие
ПСВ уверен в сохранении Хави Симонса, несмотря на пункт о возвращении в «ПСЖ» за 12 млн
12 Октября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Байи - о Моуринью: «Его называют Особенным, и он действительно особенный»
21:22 · Франция. Лига 1
Мбаппе уйдёт из «ПСЖ» летом
20:21 · Англия. Премьер-лига
На Мбаппе претендуют два клуба 1
19:24 · Франция. Лига 1
​В «ПСЖ» решительно опровергли информацию об «армии фейковых аккаунтов»
18:44 · Франция. Лига 1
​Мбаппе считает, что «ПСЖ» пытался навредить ему слухи
17:26 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» использовал «армию фейковых аккаунтов» в социальных сетях слухи
15:29 · Франция. Лига 1
​Мбаппе «чувствует себя жертвой» 1 слухи
13:39 · Франция. Лига 1
Ротен: «Мбаппе подвергает «ПСЖ» огромному давлению»
Все новости
Рекомендуем