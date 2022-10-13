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Чемпионат Франции. Лига 1

​В «ПСЖ» рассказали о сложном характере Мбаппе

13 Октября 2022 • 14:50 Комментировать

В последние дни футбольные фанаты активно обсуждают информацию о желании Килиана Мбаппе уйти из «ПСЖ». Между тем, один из представителей клуба на условиях анонимности рассказал о сложном характере 23-летнего француза.

«Однажды Мбаппе приехал на базу. Он много улыбался, шутил и приветствовал всех. А на следующий день он зашёл без единого слова. Он молчал и даже ни на кого не смотрел. И так бывает с начала сезона», - комментарий источника приводит BeFootball.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов отпустить Килиана Мбаппе при получении 400 миллионов евро. Конечно, такую сумму за француза ни один клуб не заплатит.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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