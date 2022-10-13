Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе посетит церемонию вручения «Золотого мяча» при одном условии. Согласно данным издания Le Parisien, 23-летний француз приедет на мероприятие, если будет включен в тройку лучших.

Стоит отметить, что главным претендентом на награду является соотечественник Мбаппе – форвард мадридского «Реала» Карим Бензема. В минувшем сезоне 34-летний бомбардир вместе с «королевским» клубом стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов.

В свою очередь Мбаппе стал чемпионом Лиги 1, где отметился 28 голами в 35 поединках минувшего сезона.