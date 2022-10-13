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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» назревает конфликт между Месси и Мбаппе

13 Октября 2022 • 10:54 Комментировать (3)

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси стал лидером раздевалки «ПСЖ», что сильно не нравится его одноклубнику Килиану Мбаппе. По сообщениям инсайдера Марио Кортегана, 23-летний француз недоволен таким положением вещей. Он считает, что влияние Месси может негативно отразиться на результатах команды.

Лионель пополнил ряды французского гранда летом прошлого года. Он перешел из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента, заключив двухлетнее трудовое соглашение.

В текущем сезоне 35-летний аргентинский нападающий принял участие в 13 матчах за «ПСЖ», в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (3)
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Gorchitsa 9
13 Октября 2022 в 11:42
А здесь пишут, что гном это голубь мира! Уже и черепашку обосрал, голубь космический...
Sergey999
13 Октября 2022 в 11:40
Начинается)) гнома под шконку))
One Live
13 Октября 2022 в 11:07
ПСЖ срочно сменить название на Санта - Барбару!
В следующей серии гном устроил заговор против самого молодого и дорого любителя трансов игрока))
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