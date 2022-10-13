В «ПСЖ» назревает конфликт между Месси и Мбаппе

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси стал лидером раздевалки «ПСЖ», что сильно не нравится его одноклубнику Килиану Мбаппе. По сообщениям инсайдера Марио Кортегана, 23-летний француз недоволен таким положением вещей. Он считает, что влияние Месси может негативно отразиться на результатах команды.

Лионель пополнил ряды французского гранда летом прошлого года. Он перешел из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента, заключив двухлетнее трудовое соглашение.

В текущем сезоне 35-летний аргентинский нападающий принял участие в 13 матчах за «ПСЖ», в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.