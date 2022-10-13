Мать Мбаппе: «Горжусь тем, каким человеком стал Килиан»

Файза Ламари, которая является матерью звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, высказалась о своем сыне.

«Когда мой сын стал чемпионом мира, я была очень счастлива. Однако больше всего я горжусь тем, каким человеком он стал. У Килиана еще все впереди. Он еще успеет стать мужчиной, у него все только начинается», - передает слова женщины RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 23-летний центрфорвард может покинуть парижский гранд из-за разногласий с руководством.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе отметился 12 забитыми мячами в 13 поединках во всех клубных соревнованиях.