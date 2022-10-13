Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мать Мбаппе: «Горжусь тем, каким человеком стал Килиан»

13 Октября 2022 • 10:16 Комментировать

Файза Ламари, которая является матерью звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, высказалась о своем сыне.

«Когда мой сын стал чемпионом мира, я была очень счастлива. Однако больше всего я горжусь тем, каким человеком он стал. У Килиана еще все впереди. Он еще успеет стать мужчиной, у него все только начинается», - передает слова женщины RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 23-летний центрфорвард может покинуть парижский гранд из-за разногласий с руководством.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе отметился 12 забитыми мячами в 13 поединках во всех клубных соревнованиях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
10:16 · Франция. Лига 1
Мать Мбаппе: «Горжусь тем, каким человеком стал Килиан»
04:51 · Франция. Лига 1
В Марселе «опустили» Мбаппе
02:38 · Голландия. Эредивизие
ПСВ уверен в сохранении Хави Симонса, несмотря на пункт о возвращении в «ПСЖ» за 12 млн
12 Октября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Байи - о Моуринью: «Его называют Особенным, и он действительно особенный»
21:22 · Франция. Лига 1
Мбаппе уйдёт из «ПСЖ» летом
20:21 · Англия. Премьер-лига
На Мбаппе претендуют два клуба 1
19:24 · Франция. Лига 1
​В «ПСЖ» решительно опровергли информацию об «армии фейковых аккаунтов»
18:44 · Франция. Лига 1
​Мбаппе считает, что «ПСЖ» пытался навредить ему слухи
17:26 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» использовал «армию фейковых аккаунтов» в социальных сетях слухи
15:29 · Франция. Лига 1
​Мбаппе «чувствует себя жертвой» 1 слухи
13:39 · Франция. Лига 1
Ротен: «Мбаппе подвергает «ПСЖ» огромному давлению»
12:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопрос о трансфере Мбаппе в январе
11:49 · Франция. Лига 1
Экитике: «Я знал, что не буду много играть, но выбрал «ПСЖ», чтобы прогрессировать» 1
11:37 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» озвучил цену на Мбаппе 3
11:34 · Испания. Ла Лига
Экс-президент «Барселоны» оценил шансы Месси вернуться
Все новости
Рекомендуем