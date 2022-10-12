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Чемпионат Франции. Лига 1

​В «ПСЖ» решительно опровергли информацию об «армии фейковых аккаунтов»

12 Октября 2022 • 19:24 Комментировать

В среду в прессу просочилась информация о том, что «ПСЖ» через какое-то агентство создал «армию фейковых аккаунтов» в социальных сетях, чтобы решать свои задачи в информационном пространстве. Сообщалось, что парижане, среди прочего, через эти аккаунты оказывали давление на Килиана Мбаппе.

Источник, близкий к «ПСЖ», решительно опроверг эту информацию

«Это полный бред. Мы подписали с Килианом Мбаппе самый крупный контракт в истории мирового спорта с участием президента Франции Эммануэля Макрона. И вы думаете, что при этом мы троллили Мбаппе в социальных сетях?» - комментарий источника приводит RMC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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