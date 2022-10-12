Судя по всему, Килиан Мбаппе и «ПСЖ» пойдут разными путями. Второй день СМИ обсуждают информацию о желании форварда сменить клуб. «ПСЖ» в таких условиях едва ли разумно удерживать Мбаппе силой, хотя продавать звёздного игрока за небольшие деньги клуб тоже вряд ли станет.

По данным RTL, Мбаппе считает, что «ПСЖ» пытался навредить его имиджу. Ранее появилась информация о том, что клуб через некое агентство использовал фейковые аккаунты в социальных сетях, чтобы давить в том числе и на Мбаппе.

Окружение Килиана Мбаппе якобы считает, что в таких условиях футболист не может остаться в «ПСЖ».