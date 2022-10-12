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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе «чувствует себя жертвой» слухи

12 Октября 2022 • 15:29 Комментировать (1)

СМИ продолжают обсуждать ситуацию Килиана Мбаппе – во вторник появилась информация о желании звёздного форварда покинуть «ПСЖ» уже в зимнее трансферное окно. На страницах Marca вышла новая заметка на эту тему.

«Мбаппе чувствует себя жертвой ложных обещаний и политического давления. Он просто хочет играть в футбол в подходящей для этого среде, не глядя на деньги», - говорится в материале испанской газеты.

Напомним, что 23-летний Килиан Мбаппе минувшим летом мог стать свободным агентом, но он предпочёл подписать с «ПСЖ» новый контракт – до конца сезона 2024/2025.

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе забил 12 голов в 13 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
12 Октября 2022 в 15:37
эта новость будет каждый день как минимум три месяца до января. в январе ничего не произойдет, и новость снова будет минимум пять месяцев уже до июня. а в зависимости от стадии их вылета из ЛЧ будет нагнетаться давление
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