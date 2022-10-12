СМИ продолжают обсуждать ситуацию Килиана Мбаппе – во вторник появилась информация о желании звёздного форварда покинуть «ПСЖ» уже в зимнее трансферное окно. На страницах Marca вышла новая заметка на эту тему.

«Мбаппе чувствует себя жертвой ложных обещаний и политического давления. Он просто хочет играть в футбол в подходящей для этого среде, не глядя на деньги», - говорится в материале испанской газеты.

Напомним, что 23-летний Килиан Мбаппе минувшим летом мог стать свободным агентом, но он предпочёл подписать с «ПСЖ» новый контракт – до конца сезона 2024/2025.

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе забил 12 голов в 13 матчах.