«ПСЖ» вырастил монстра и теперь может его потерять: Мбаппе хочет уйти

Ситуация вокруг Килиана Мбаппе продолжает накаляться. По данным французских СМИ, форвард уже зимой может покинуть Париж. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о происходящем.

Кажется, прямо на наших глазах мы видим историю, как деньги и власть развращают. Видим это в режиме прямого эфира. Речь о положении Килиана Мбаппе в «ПСЖ». Всего полгода назад парижский клуб прикладывал максимум усилий, чтобы форвард не ушёл в «Реал». «ПСЖ» задействовал все возможные ресурсы: с Мбаппе говорил президент Франции Эммануэль Макрон, ему дали сумасшедший контракт по деньгам и, как сообщали инсайдеры, возможность принимать управленческие решения. Так, например, Маурисио Почеттино якобы был уволен во многом из-за позиции Мбаппе.

В начале этого сезона талантливый форвард конфликтовал с Неймаром. Бразилец собрался и проводит один из лучших сезонов в карьере, по крайней мере старт. Мбаппе же это будто бесит, и их не лучшие отношения перестали быть тайной. Это видно и на поле по действиям, и в том, кто и как комментирует ситуацию.

Кажется, что Мбаппе в прямом смысле потерял голову от того, что случилось на днях. Он ведь ещё довольно юный человек, которому всего 23 года. При этом его трудовым договором интересуется президент Франции, ему готовы платить порядка 100 миллионов евро, чтобы он остался в «ПСЖ», и ещё 50 ежегодно, и ещё выбирать, кто будет вокруг. Тут у кого угодно крыша может поехать.

По данным медиа, Мбаппе при этом считает, что «ПСЖ» обещания не выполнил. Среди прочего Неймар остался, хотя француз якобы желал его продажи. Мбаппе на днях публично намекнул, что в «ПСЖ» ему не хватает той свободы, что есть в сборной. В итоге Кристофу Галтье пришлось отвечать в прессе и комментировать свои решения.

Мбаппе определённо ставит себя выше коллектива. Это видно невооружённым глазом, об этом говорят многие бывшие футболисты. Это понимают и другие игроки «ПСЖ». Пока мы видим, как они публично пытаются спустить на тормозах ситуацию, и тот же Марко Верратти говорит, что злой Мбаппе приносит результат. Однако, как только это приведёт к неудаче, очередному вылету из плей-офф Лиги чемпионов, ситуация, конечно, может взорваться.

Мбаппе якобы не хочет дожидаться этого и уже в январе хочет сменить команду. Сам француз вроде как мечтает о «Реале», но переезд в Мадрид выглядит нереальным сейчас. Руководство «ПСЖ» конфликтует с коллегами из столицы Испании, так что отпускать Мбаппе в стан «сливочных» не готов. Вопрос денег не стоит, но переход форварда в «Реал» – это будет именно удар по репутации. Другим кандидатом называется «Ливерпуль», которому Мбаппе подойдёт стилистически. Однако у мерсисайдцев, кажется, сейчас хватает других проблем, кроме как убеждать взбалмошного француза.

«ПСЖ», вероятно, не спешит продавать Мбаппе. Клуб потратил слишком много сил, денег и времени на его сохранение, чтобы спустя полгода его потерять. В этом смысле любые желания самого форварда отходят на второй план – контракт подписан. Официально было объявлено, что срок до 2025 года, некоторые инсайдеры сообщают, что на самом деле он действует до 2024 года. Однако в любом случае договор подписан, и Мбаппе будет вынужден его исполнять, если только «ПСЖ» не согласится его расторгнуть.

«ПСЖ» в некотором роде создал сам себе монстра, но пока французы не спешат с ним расставаться. В конце концов следующим летом, видимо, уйдет Лионель Месси, так что терять ещё кого-то из игроков группы атаки парижане едва ли хотят. Да и мечта выиграть Лигу чемпионов никуда не делась.