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Чемпионат Франции. Лига 1

Серхио Рамос высказался об уходе Мбаппе из «ПСЖ»

12 Октября 2022 • 07:23 Комментировать

Опытный испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе в зимнее трансферное окно.

«Я хорошо общаюсь с этим парнем. Могу вас заверить, что он счастлив в «ПСЖ». Я не верю слухам. В команде не любят читать газеты, мы все внимание уделяем матчам и тренировкам», - передает слова футболиста Footmercato.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 12 поединках за парижский гранд, в которых отметился 11 голами. Его действующее трудовое соглашение с «ПСЖ» рассчитано до середины 2025 года, а трансферная стоимость составляет 160 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Килиан Мбаппе
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