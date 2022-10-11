«Брест» объявил об увольнении Мишеля дер Закаряна с должности главного тренера команды. Решение связано с неудовлетворительными результатами – после десяти сыгранных туров команда занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1 с шестью очками в кармане.

Мишель дер Закарян работал с «Брестом» с сезона 2021/2022. Под руководством этого специалиста команда отпраздновала 16 побед при 12 ничьих и 23 поражениях.

Теперь «Брест» будет искать нового главного тренера. Ему придётся работать над выводом команды из кризиса.

Ближайший матч Лиги 1 «Брест» проведёт 16 октября – против «Нанта».