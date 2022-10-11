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Чемпионат Франции. Лига 1

Раскрыты причины, по которым Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» слухи

11 Октября 2022 • 19:48 Комментировать (1)

В прессе появилась информация о желании Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ» уже в январское трансферное окно. На страницах Relevo вышел материал, в котором раскрываются причины, по которым 23-летний форвард хочет сменить клубную прописку как можно скорее.

Во-первых, Килиану Мбаппе сказали, что команду примет Зинедин Зидан, но тренером стал Кристоф Галтье.

Во-вторых, в раздевалке «ПСЖ» начались большие разногласия между «группой Мбаппе» и «группой Месси и Неймара».

В-третьих, Килиану Мбаппе обещали трансфер центрального нападающего, чтобы он играл более свободную роль на поле. Впрочем, игрока на эту позицию не подписали, и Мбаппе приходится действовать на позиции «девятки».  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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ARTUR
11 Октября 2022 в 19:53
играть то ему вообще зачем ?? Галтье ему мячи не подает ?? он хотел что бы это делал Зидан ?? так и Зидан может только в бубен дать .
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