Многие ожидали, что в летнее трансферное окно Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ», но вместо этого он подписал новый контракт – до конца сезона 2024/2025. Теперь в СМИ появляется информация о желании 23-летнего форварда как можно скорее уйти из «ПСЖ». Сообщается о проблемах в отношениях Мбаппе с руководителями клуба.

По данным France Bleu, Мбаппе признал, что решение о продлении контракта с «ПСЖ» было ошибочным.

«Мы ошиблись, и я – первый», - сказал Мбаппе своим близким, согласно данным источника.

Килиан Мбаппе оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 160 миллионов евро.