Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» требовал за Мбаппе 400 млн евро слухи

11 Октября 2022 • 19:17 Комментировать

Минувшим летом Килиан Мбаппе мог покинуть «ПСЖ» в статусе свободного агента, но он остался, подписав новый контракт. Как сообщает в социальных сетях журналист Foot Mercato Санти Ауна, вскоре после подписания нового контракта некоторые клубы всё ещё проявляли интерес к Мбаппе. Впрочем, директор «ПСЖ» Антеро Энрике требовал у этих клубов 400 миллионов евро за звёздного форварда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Килиан Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» в зимнее трансферное окно.  23-летний нападающий, которого портал transfermarkt оценивает в 160 миллионов евро, имеет проблемы в отношениях с руководством клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Антеро Энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
19:57 · Франция. Лига 1
​«Брест» остался без тренера официально
19:39 · Франция. Лига 1
​Мбаппе признал, что продление контракта с «ПСЖ» было ошибкой слухи
19:17 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» требовал за Мбаппе 400 млн евро слухи
18:34 · Франция. Лига 1
​Кампуш может покинуть «ПСЖ» зимой, как и Мбаппе
16:36 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» может продать Мбаппе топ-клубу АПЛ – в Англии оценили вероятность 1 слухи
15:35 · Франция. Лига 1
​У Мбаппе возникли проблемы в отношениях с руководством «ПСЖ» 1 слухи
15:12 · Франция. Лига 1
​Стало известно, после какого слова Рамос получил красную карточку 1
10:56 · Голландия. Эредивизие
«ПСЖ» следующим летом может выкупить Симонса за 12 миллионов евро
09:47 · Франция. Лига 1
Пети: «Мбаппе ставит себя выше других, он всех раздражает»
09:30 · Франция. Лига 1
Месси, Роналдиньо и Буффон сыграют в матче, посвящённом Марадоне
03:44 · Франция. Лига 1
Меньян помог своей бывшей команде отразить пенальти и выиграть дерби
02:52 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готов заплатить 150 млн евро за Леау слухи
02:38 · Франция. Лига 1
Возвращение Месси на поле может затянуться 3
01:51 · Франция. Лига 1
Блан: «У меня было много возможностей после ухода из «ПСЖ»
10 Октября
22:38 · Франция. Лига 1
Фанатов «Марселя» не пустят на игру с «Пари Сен-Жермен»
Все новости
Рекомендуем