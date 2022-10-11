Минувшим летом Килиан Мбаппе мог покинуть «ПСЖ» в статусе свободного агента, но он остался, подписав новый контракт. Как сообщает в социальных сетях журналист Foot Mercato Санти Ауна, вскоре после подписания нового контракта некоторые клубы всё ещё проявляли интерес к Мбаппе. Впрочем, директор «ПСЖ» Антеро Энрике требовал у этих клубов 400 миллионов евро за звёздного форварда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Килиан Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» в зимнее трансферное окно. 23-летний нападающий, которого портал transfermarkt оценивает в 160 миллионов евро, имеет проблемы в отношениях с руководством клуба.