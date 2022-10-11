Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Кампуш может покинуть «ПСЖ» зимой, как и Мбаппе

11 Октября 2022 • 18:34 Комментировать

Нападающий Килиан Мбаппе является не единственным представителем «ПСЖ», желающим покинуть клуб в январе. Как сообщает Le Parisien, уйти зимой рассчитывает Луиш Кампуш, который является советником «ПСЖ» по футбольным вопросам.

По данным источника, Луиш Кампуш, как и Килиан Мбаппе, чувствует себя «преданным» советом директоров «ПСЖ». Отмечается, что португальцу не позволили летом избавиться от многих футболистов.

«ПСЖ» во вторник проведёт домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луиш Кампуш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
19:39 · Франция. Лига 1
​Мбаппе признал, что продление контракта с «ПСЖ» было ошибкой слухи
19:17 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» требовал за Мбаппе 400 млн евро слухи
18:34 · Франция. Лига 1
​Кампуш может покинуть «ПСЖ» зимой, как и Мбаппе
16:36 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» может продать Мбаппе топ-клубу АПЛ – в Англии оценили вероятность 1 слухи
15:35 · Франция. Лига 1
​У Мбаппе возникли проблемы в отношениях с руководством «ПСЖ» 1 слухи
15:12 · Франция. Лига 1
​Стало известно, после какого слова Рамос получил красную карточку 1
10:56 · Голландия. Эредивизие
«ПСЖ» следующим летом может выкупить Симонса за 12 миллионов евро
09:47 · Франция. Лига 1
Пети: «Мбаппе ставит себя выше других, он всех раздражает»
09:30 · Франция. Лига 1
Месси, Роналдиньо и Буффон сыграют в матче, посвящённом Марадоне
03:44 · Франция. Лига 1
Меньян помог своей бывшей команде отразить пенальти и выиграть дерби
02:52 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готов заплатить 150 млн евро за Леау слухи
02:38 · Франция. Лига 1
Возвращение Месси на поле может затянуться 3
01:51 · Франция. Лига 1
Блан: «У меня было много возможностей после ухода из «ПСЖ»
10 Октября
22:38 · Франция. Лига 1
Фанатов «Марселя» не пустят на игру с «Пари Сен-Жермен»
21:56 · Франция. Лига 1
Галтье высказался о беспокойствах Мбаппе о своей роли в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем