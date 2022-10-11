​Кампуш может покинуть «ПСЖ» зимой, как и Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе является не единственным представителем «ПСЖ», желающим покинуть клуб в январе. Как сообщает Le Parisien, уйти зимой рассчитывает Луиш Кампуш, который является советником «ПСЖ» по футбольным вопросам.

По данным источника, Луиш Кампуш, как и Килиан Мбаппе, чувствует себя «преданным» советом директоров «ПСЖ». Отмечается, что португальцу не позволили летом избавиться от многих футболистов.

«ПСЖ» во вторник проведёт домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.