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​«ПСЖ» принял решение по Мбаппе – игрок хочет уйти слухи

11 Октября 2022 • 17:59 Комментировать

Килиан Мбаппе недоволен своей ситуацией в «ПСЖ» и хочет сменить клуб как можно скорее, то есть уже в зимнее трансферное окно. При этом боссы парижского клуба не собираются продавать звёздного форварда в январе, о чём в социальных сетях рассказывает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний Килиан Мбаппе оценивается экспертами портала transfermarkt в 160 миллионов евро. Форвард мог уйти из «ПСЖ» летом как свободный агент, но он предпочёл подписать с клубом новый контракт на невероятно выгодных условиях.

Ранее в СМИ сообщалось о конфликте между Килианом Мбаппе и Неймаром.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - зима 2023
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