Испанская Marca выпустила заметку с подробностями ситуации Килиана Мбаппе в «ПСЖ». По данным источника, 23-летний нападающий хочет уйти из «ПСЖ» уже в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что отношения между Килианом Мбаппе и боссами «ПСЖ» полностью разорваны. Футболист чувствует себя преданным из-за невыполнения ряда обещаний.

Marca вспоминает, что летом «ПСЖ» пытался не допустить ухода Килиана Мбаппе в «Реал», учитывая сложные отношения между клубами. Вероятно, в январе, если трансфер форварда действительно будет, парижане снова постараются продать Мбаппе в другой клуб.

Килиан Мбаппе оценивается экспертами портала transfermarkt в 160 миллионов евро.