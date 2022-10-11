У звёздного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе возникли проблемы в отношениях с руководителями клуба. Такой информацией располагает журналист испанского издания Marca Марио Кортегана.

«Совершенно разорванные отношения между Мбаппе и «ПСЖ». Подробности скоро», - написал журналист в социальных сетях.

Напомним, что летом многие ожидали ухода Килиана Мбаппе из «ПСЖ» на правах свободного агента, но форвард предпочёл остаться, подписав дорогостоящий контракт. Несмотря на этот факт, слухи продолжают связывать Мбаппе с «Реалом» и другими европейскими грандами.

23-летний Килиан Мбаппе оценивается в 160 миллионов евро.