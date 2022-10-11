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​У Мбаппе возникли проблемы в отношениях с руководством «ПСЖ» слухи

11 Октября 2022 • 15:35 Комментировать (1)

У звёздного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе возникли проблемы в отношениях с руководителями клуба. Такой информацией располагает журналист испанского издания Marca Марио Кортегана.

«Совершенно разорванные отношения между Мбаппе и «ПСЖ». Подробности скоро», - написал журналист в социальных сетях.

Напомним, что летом многие ожидали ухода Килиана Мбаппе из «ПСЖ» на правах свободного агента, но форвард предпочёл остаться, подписав дорогостоящий контракт. Несмотря на этот факт, слухи продолжают связывать Мбаппе с «Реалом» и другими европейскими грандами.

23-летний Килиан Мбаппе оценивается в 160 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
11 Октября 2022 в 16:34
Килиан, закури сигару... Что-то ты распустился... Хе-хе..
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