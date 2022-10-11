​Стало известно, после какого слова Рамос получил красную карточку

На выходных «ПСЖ» сыграл вничью в гостях у «Реймса» - 0:0. В концовке первого тайма парижане остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Серхио Рамос. Сначала испанец был предупреждён, но тут же судья удалил игрока с поля.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на Canal+, Рамос получил красную карточку после сказанного слова «ублюдок» на испанском языке.

По данным источника, в протоколе арбитр указал, что Рамос был удалён не за оскорбление официального лица, а за протесты. Защитника могут дисквалифицировать на срок от 2 до 7 матчей. Решение будет вынесено в среду.