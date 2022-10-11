Пети: «Мбаппе ставит себя выше других, он всех раздражает»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети в очередной раз раскритиковал звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе нужно побыстрее разобраться в себе, тогда его игра станет намного лучше. Пусть решит свои проблемы и наладит хорошие отношения с одноклубниками и фанатами. Сегодня он всех раздражает. Килиан ставит себя выше команды. А ведь он совсем иначе вел себя в «Монако». Его нынешнее поведение - неуважение к клубу и партнерам», - передает слова Пети RMC Sport.

Напомним, что ранее у Мбаппе возник конфликт с Неймаром. Француз хотел, чтобы руководство клуба избавилось от конкурента.