Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Пети: «Мбаппе ставит себя выше других, он всех раздражает»

11 Октября 2022 • 09:47 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети в очередной раз раскритиковал звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе нужно побыстрее разобраться в себе, тогда его игра станет намного лучше. Пусть решит свои проблемы и наладит хорошие отношения с одноклубниками и фанатами. Сегодня он всех раздражает. Килиан ставит себя выше команды. А ведь он совсем иначе вел себя в «Монако». Его нынешнее поведение - неуважение к клубу и партнерам», - передает слова Пети RMC Sport.

Напомним, что ранее у Мбаппе возник конфликт с Неймаром. Француз хотел, чтобы руководство клуба избавилось от конкурента.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Эммануэль Пети Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
09:47 · Франция. Лига 1
Пети: «Мбаппе ставит себя выше других, он всех раздражает»
09:30 · Франция. Лига 1
Месси, Роналдиньо и Буффон сыграют в матче, посвящённом Марадоне
03:44 · Франция. Лига 1
Меньян помог своей бывшей команде отразить пенальти и выиграть дерби
02:52 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готов заплатить 150 млн евро за Леау слухи
02:38 · Франция. Лига 1
Возвращение Месси на поле может затянуться 3
01:51 · Франция. Лига 1
Блан: «У меня было много возможностей после ухода из «ПСЖ»
10 Октября
22:38 · Франция. Лига 1
Фанатов «Марселя» не пустят на игру с «Пари Сен-Жермен»
21:56 · Франция. Лига 1
Галтье высказался о беспокойствах Мбаппе о своей роли в «ПСЖ»
18:44 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал, когда Месси вернётся в строй
16:42 · Франция. Лига 1
Блан: Я очень счастлив назначению в «Лион»
16:42 · Франция. Лига 1
​Фанат «ПСЖ» «украл» перчатку Доннаруммы
16:24 · Англия. Премьер-лига
Дудек: «Месси любил провоцировать, Рауль — высокомерный, а Роналду — эгоцентрист»
13:54 · Голландия. Эредивизие
Хави Симонс может вернуться в «ПСЖ»
12:32 · Франция. Лига 1
Головин: «Интересно играть против хороших команд, игроков»
12:21 · Франция. Лига 1
Владельцы «ПСЖ» приобрели долю в португальском клубе
Все новости
Рекомендуем