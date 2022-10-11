Месси, Роналдиньо и Буффон сыграют в матче, посвящённом Марадоне

В преддверии чемпионата мира – 2022 состоится поединок в память о легендарном аргентинском нападающем Диего Армандо Марадоне. Об этом сообщается на сайт We Play For Peace.

Как информирует источник, товарищеская встреча состоится на Олимпийском стадионе в Риме 14 ноября. В этом матче примут участие Лионель Месси, Джанлуиджи Буффон, Роналдиньо и многие другие известные игроки.

Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

За свою карьеру Диего Армандо поиграл в составе каталонской «Барселоны», «Бока Хуниорс», «Наполи» и «Севильи». В футболке сборной Аргентины он провел 91 матч и забил 34 мяча.