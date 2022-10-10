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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье рассказал, когда Месси вернётся в строй

10 Октября 2022 • 18:44 Комментировать
ПСЖ
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Бенфика
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11.10 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился информацией о травме нападающего Лионеля Месси. Ранее стало известно, что аргентинский игрок не вошел в заявку парижан на предстоящий матч Лиги чемпионов с «Бенфикой», который пройдет 11 октября в 22:00 по мск.

Галтье сказал официальному сайту клуба, что во время прошлой игры с «Бенфикой» Месси почувствовал дискомфорт, поэтому был заменен, его возращение ожидается перед матчем с «Марселем».

В этом сезоне на счету Месси 8 голов и 8 результативных передач в 13 встречах с учетом всех турниров. Контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Марсель Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье
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ПСЖ БЕНФИКА
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