Галтье рассказал, когда Месси вернётся в строй

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился информацией о травме нападающего Лионеля Месси. Ранее стало известно, что аргентинский игрок не вошел в заявку парижан на предстоящий матч Лиги чемпионов с «Бенфикой», который пройдет 11 октября в 22:00 по мск.

Галтье сказал официальному сайту клуба, что во время прошлой игры с «Бенфикой» Месси почувствовал дискомфорт, поэтому был заменен, его возращение ожидается перед матчем с «Марселем».

В этом сезоне на счету Месси 8 голов и 8 результативных передач в 13 встречах с учетом всех турниров. Контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.