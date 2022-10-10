​Фанат «ПСЖ» «украл» перчатку Доннаруммы

В социальных сетях набирает популярность видео, снятое ещё месяц назад – после матча Лиги 1 между «ПСЖ» и «Брестом». Голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма подошёл к трибуне, чтобы сделать несколько подарков болельщикам. Одному фанату итальянец бросил свою футболку, а другому – перчатки. Болельщик не смог поймать пару перчаток – одна из них упала на пол. После этого её подобрал и «украл» другой фанат, хотя человек, поймавший одну из перчаток, кричал: «Это моё, это моё».

В сезоне 2022/2023 Джанлуиджи Доннарумма провёл за «ПСЖ» 14 матчей. В них итальянский голкипер пропустил 8 голов.