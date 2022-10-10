Владельцы «ПСЖ» приобрели долю в португальском клубе

Катарские владельцы «Пари Сен-Жермен» приобрели долю пакета акций «Браги».

По информации официального сайта португальского клуба, компания Qatar Sports Investments выкупила 21,67 процентов акций «оружейников». Тем не менее такая сделка не повлияет на руководящий состав «Браги», а все решения совета директоров команды будут независимы от влияния катарских боссов «ПСЖ».

В текущем розыгрыше португальского первенства клуб после девяти туров занимает третью строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Бенфики» составляет шесть очков.

